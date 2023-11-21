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01:57, 22 ноября 2023Бывший СССР

Военкор предрек новую «Азовсталь» для Украины

Военкор Коц предрек новую «Азовсталь» для Украины в Авдеевке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия стремится окружить Авдевку, чтобы взять город в кольцо и вынудить его защитников сдастся, как это было с «Азовсталью». Об этом в беседе с URA.Ru заявил военкор Андрей Коц.

По его словам, никто не будет штурмовать город, так как он сильно укреплен. «Задача — отрезать его от линии снабжения, которая в основном идет через Орловку, на северо-запад», — рассказывает военкор.

Как говорит Коц, большого прогресса российского наступления следует ждать зимой, когда исчезнет распутица. Из-за плохих условий приходится наступать строго по дорогам, которые противником постоянно минируются.

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      Марина Совина
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