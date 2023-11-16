Стало известно еще об одном прорыве обороны ВСУ у Авдеевки

«ВО»: российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку с севера

Российские войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевки и вошли в город с севера. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Российские подразделения смогли пройти сквозь оборону украинских военных у Авдеевского песчаного карьера, сумев продвинуться к садовому товариществу «Ивушка».

В начале недели российские части смогли войти в городскую черту на юге.

Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведет постоянные обстрелы республиканской столицы. Украинская сторона серьезно укрепила оборону в Авдеевке, однако признает, что в городе складывается тяжелая ситуация.

Военный эксперт Василий Дандыкин говорит, что украинской армии приходится перебрасывать резервы, чтобы не потерять Авдеевку, так как оставление города может привести к потере всего Донбасса.