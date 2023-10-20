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10:36, 20 октября 2023Бывший СССР

Залужный посетил Авдеевку

Главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку в ДНР

Кадр: Telegram-канал Валерия Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный посетил Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР), находящуюся под контролем ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского главкома.

По его словам, российские войска не оставляют попыток окружить город, активно используя при этом штурмовые подразделения, большое количество бронетехники и задействуя авиацию с артиллерией.

Он отметил, что на купянском направлении российские военные также проводят наступательные действия, а украинским бойцам приходится «держать оборону в сверхсложных условиях».

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      Алевтина Запольская
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