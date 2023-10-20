Главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку в ДНР

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный посетил Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР), находящуюся под контролем ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского главкома.

По его словам, российские войска не оставляют попыток окружить город, активно используя при этом штурмовые подразделения, большое количество бронетехники и задействуя авиацию с артиллерией.

Он отметил, что на купянском направлении российские военные также проводят наступательные действия, а украинским бойцам приходится «держать оборону в сверхсложных условиях».