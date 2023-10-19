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14:44, 19 октября 2023Россия

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

МО РФ заявило об уничтожении пункта управления 110 мехбригады ВСУ под Авдеевкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, в уничтоженном пункте управления располагался штаб 110 механизированной бригады ВСУ.

Как заявляли «Ленте.ру» полковники в отставке Анатолий Матвийчук и Виктор Литовкин, контроль над населенным пунктом Авдеевка Донецкой народной республики откроет путь к Краматорску и позволит отодвинуть ВСУ от Донецка.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что ВСУ могут попасть в ловушку под Авдеевкой. По словам аналитика, Владимира Зеленского уже предупредили о том, что способность украинской армии удерживать свои позиции будет сильно подорвана в течение нескольких месяцев.

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    Марк Леонов
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