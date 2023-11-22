71-летнего россиянина доставили в больницу после встречи с бродячими псами

В Иркутской области стая бродячих псов напала на 71-летнего пенсионера

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области стая бродячих псов напала на 71-летнего пенсионера, после встречи мужчина попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, животные набросились на пожилого россиянина неподалеку от старого Китойского моста в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Нептун». Пострадавший получил переохлаждение и был госпитализирован со множественными рваными ранами.

Медикам не удалось спасти дедушку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Следователи потребовали у администрации Усолье-Сибирского документацию по заключению муниципальных контрактов на отлов бродячих собак в 2023 году, а также сведения о выделенных на эти цели деньгах.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) собака напала на шестилетнюю девочку.

У девочки были разорваны губа и подбородок, ее прооперировали. Представители местной прокуратуры организовали проверку.