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12:41, 22 ноября 2023Россия

71-летнего россиянина доставили в больницу после встречи с бродячими псами

В Иркутской области стая бродячих псов напала на 71-летнего пенсионера

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области стая бродячих псов напала на 71-летнего пенсионера, после встречи мужчина попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, животные набросились на пожилого россиянина неподалеку от старого Китойского моста в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Нептун». Пострадавший получил переохлаждение и был госпитализирован со множественными рваными ранами.

Медикам не удалось спасти дедушку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Следователи потребовали у администрации Усолье-Сибирского документацию по заключению муниципальных контрактов на отлов бродячих собак в 2023 году, а также сведения о выделенных на эти цели деньгах.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) собака напала на шестилетнюю девочку.

У девочки были разорваны губа и подбородок, ее прооперировали. Представители местной прокуратуры организовали проверку.

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      Анна Щербакова
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