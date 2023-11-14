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08:24, 14 ноября 2023Россия

В России собака напала на шестилетнего ребенка и попала на видео

В ХМАО бездомная собака напала на шестилетнюю девочку и попала на видео

В Ханты-Мансийском автономном округе собака напала на шестилетнюю девочку. Видеозапись опубликовал Telegram-канал OMedia.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девочка обнимает собаку, после чего животное встает на задние лапы и кусает ребенка.

У девочки были разорваны губа и подбородок, ее прооперировали. Региональное управление СК России сообщило, что собака бездомная и чипированная, ее уже поймали. По факту травмирования ребенка ведется процессуальная проверка.

Ранее в Калуге бойцовская собака на самовыгуле искусала детей и попала на видео. На кадрах животное догоняет пытавшуюся скрыться девочку и валит ее на землю. Собаку отогнал оказавшийся поблизости таксист.

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      Алан Босиков
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