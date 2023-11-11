В Калуге бойцовская собака искусала детей и попала на видео

В Калуге гулявшая без хозяина бойцовская собака искусала двух детей

В Калуге бойцовская собака, гулявшая без хозяина, искусала малолетних детей. Нападение животного на одного из них попало на видео, которое опубликовал «Подъем» в Telegram.

На кадрах видно, как агрессивная собака догоняет убегающую от нее девочку, валит на землю и начинает кусать. Ребенка спас оказавшийся рядом таксист, который отогнал животное ногами. По информации канала, после этого пес убежал в соседний двор, где напал на десятилетнего мальчика.

Как пишет «Подъем», у пострадавших детей выявили рваные раны. Девочке собака прокусила в двух местах ногу и руку. Ее мать сообщила, что десятилетний мальчик получил более серьезные травмы. «Просто куски мяса висели», — сообщила она.

По словам местных жителей, животное было на самовыгуле. В итоге его поймал хозяин. В произошедшем разбираются полиция и прокуратура.

Ранее в Омске гулявшая на поводке лайка искусала лицо и плечи школьнику, захотевшему ее погладить. Хозяйка животного утверждает, что просила подростков не подходить, но они проигнорировали ее просьбу. Школьник утверждает обратное.