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11:37, 10 октября 2023Россия

Гулявшая на поводке собака искусала лицо и плечи российскому школьнику

В Омске собака искусала лицо и плечи 14-летнему школьнику

Фото: ChocoPie / Shutterstock / Fotodom

В Омске гулявшая на поводке собака искусала школьнику лицо и плечи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел вечером 8 октября на улице Малиновского. 45-летняя местная жительница выгуливала свою лайку без намордника, но на поводке. Дети решили погладить пса, но тот набросился на одного из них.

Хозяйка животного утверждает, что просила подростков не подходить, но они проигнорировали ее просьбу. Школьники, в свою очередь, говорят, что россиянка разрешила им погладить собаку. Пострадавший проходит лечение в стационаре.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения подростку тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В сентябре под Нижним Новгородом американская акита, владельцем которой является депутат Кстовского района Федор Зимин, сбежала с участка и жестоко искусала женщину.

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    Евгения Куликова
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