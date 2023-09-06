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12:20, 6 сентября 2023Россия

Собака российского депутата сбежала с участка и жестоко искусала женщину

Baza: под Нижним Новгородом собака депутата сбежала с участка и искусала женщину

Кадр: Telegram-канал Baza

Под Нижним Новгородом собака породы американская акита, владельцем которой является депутат Кстовского района Федор Зимин, сбежала с участка и жестоко искусала женщину. Об этом издание Baza сообщило в Telegram-канале.

По данным издания, нападение животного на прохожую произошло в селе Большая Ельня. На крики женщины о помощи прибежал мужчина, который оттащил собаку и вызвал медиков.

Хозяин животного также приходил к месту инцидента и предлагал пострадавшей переодеться и «пройти выпить чай с эклерами». Как утверждает Baza, состоянием последней депутат не сильно интересовался, а вскоре и вовсе ушел домой.

В больнице у женщины диагностировали порезы и укусы на лбу, лице, шее, плече и руке, а также огромную гематому.

Жительница Нижегородской области написала на Зимина заявление в полицию. Другие обитатели села Большая Ельня уверяли, что собака депутата не в первый раз нападает на людей. По их словам, парламентарий отказывается держать животное на привязи. Раньше на Зимина и его питомицу не жаловались лишь потому, что сильно никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Сочи бойцовские собаки напали на 60-летнюю женщину и покусали своего хозяина. В результате пенсионерка попала в больницу с ранами различной степени тяжести, мужчине госпитализация не потребовалась.

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    Анна Щербакова
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