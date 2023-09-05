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15:45, 5 сентября 2023Россия

Бойцовские собаки напали на российскую пенсионерку и покусали хозяина

В Сочи бойцовские собаки напали на пенсионерку и покусали хозяина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Сочи бойцовские собаки напали на 60-летнюю женщину и покусали своего хозяина. Об этом сообщается в Telegram-канале городского УВД.

Инцидент произошел 4 сентября. Мужчина выгуливал питомцев без намордника, они напали россиянку, которая шла по улице с маленьким псом. Хозяин бойцовских собак попытался оттащить своих животных, но они покусали и его.

В результате пенсионерка попала в больницу с ранами различной степени тяжести, мужчине госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В мае на улице Юных Ленинцев в Оренбурге местный житель натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания. Пожилой россиянин обратил внимание, что мужчина, гуляя с бойцовской собакой, рвал цветы с клумбы во дворе жилого дома.

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    Евгения Куликова
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