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20:21, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество России перед одной европейской страной

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России лучше развита система денежных переводов, чем в Чехии. Это преимущество перед европейской страной он назвал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что крупные банки Чехии планируют ввести функцию, позволяющую переводить деньги другому человеку по номеру телефона. При этом сумма перевода не может превышать пяти тысяч крон (около 20 тысяч рублей)

«И это просто абсолютно курам на смех. В России можно переводить за один перевод до миллиона рублей без проблем, и это все работает уже много-много лет», — высказался блогер. Он заявил, что такие новости его удивляют и заставляют задуматься о том, как люди в Чехии жили без этого раньше.

Ранее Лебедев заявил, что в России медицина для жителей более доступна, чем в европейских странах. При этом он заявил, что, несмотря на доступность врачебных услуг, россияне крайне безалаберно относятся к своему здоровью.

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