Белорусским чиновникам запретили выезжать за границу без согласования

В Белоруссии чиновникам запретили покидать страну без согласования руководства

В Белоруссии чиновникам запретили выезжать за границу без согласования с вышестоящим руководством. Об этом гласит соответствующее постановление Совета министров республики, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь»

Согласно документу, чтобы покинуть Белоруссию, чиновникам необходимо за 10 дней до поездки подать заявление. В нем нужно указать страны транзита и назначения, цель поездки, адреса пребывания и свои контактные данные. В случае служебной командировки подобное согласование не потребуется.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о датах выборов в нижнюю и верхнюю палаты парламента республики. До этого он также заявлял, что период парламентских и президентских выборов будет непростым для страны.