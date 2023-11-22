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18:43, 22 ноября 2023Силовые структуры

Приказавший убить двух мирных граждан в ДНР украинский военный пойдет под суд

Суд в ДНР рассмотрит дело военного ВСУ, приказавшего убить двух мирных граждан

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинского военнослужащего Эскендера Кудусова, приказавшего убить двух мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Командир 1-го десантного штурмового взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняется в подстрекательстве к убийству двух лиц по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте. Его дело будет направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в начале апреля 2022 года по приказу Кудусова подчиненный ему военнослужащий на территории Мариуполя несколько раз выстрелил из автомата в двух мирных граждан. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

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