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17:44, 22 ноября 2023Ценности

Дженнифер Лопес уличили в подражании бывшей жене Бена Аффлека

Фото: Vasquez/ Lagossiptv / Backgrid USA / Legion-Media

Пользователи сети уличили американскую певицу Дженнифер Лопес в подражании бывшей жене нынешнего супруга Бена Аффлека, актрисе Дженнифер Гарнер. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели 54-летнюю исполнительницу во время похода в кофейню. На ней были надеты серый вязаный свитер, белая рубашка, брюки в тон и кроссовки. При этом она несла в руке небольшую кожаную сумку черного цвета.

Читатели портала не оценили внешний вид артистки в комментариях под материалом. «Не начинай одеваться как Гарнер», «Интересно, кого она пытается копировать?», «Дженнифер Лопес подражает милой и красивой Дженнифер Гарнер. Мы, ее поклонники, знаем, что Лопес завидует ей», «Она мне напоминает другую Дженнифер», «Обожаю Лопес, но в последнее время она очень похожа на Гарнер. Обе красивые женщины», — писали они.

В октябре Дженнифер Гарнер повторила наряд Дженнифер Лопес и вызвала споры в сети. Тогда она посетила спортивное мероприятие в Санта-Монике в мятном кардигане, надетом поверх белой майки, и светло-синих джинсах. Как отметили журналисты Page Six, в сентябре Лопес была замечена в подобном образе на блошином рынке вместе с Аффлеком, с которым она в настоящее время состоит в законном браке.

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      Мария Винар
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