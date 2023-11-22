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19:54, 22 ноября 2023Россия

Губернатор сообщил об обстреле российского региона ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли приграничный район области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Рыльский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под обстрел попало село Анатольевка в полутора километрах от российско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал. При этом были повреждены два домовладения. Их собственникам будет оказана помощь, отметил губернатор.

21 ноября Старовойт сообщил, что в Курской области посадили дрон-камикадзе ВСУ. Аппарат был нейтрализован системой радиоэлектронной борьбы.

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      Алан Босиков
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