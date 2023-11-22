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16:06, 22 ноября 2023Мир

«Хезболла» пригрозила США ответом за авиаудар

«Хезболла» пообещала США расширить круг целей в случае повторного авиаудара

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Иракская шиитская группировка «Бригады Хезболла» пригрозила США ответом за авиаудар по своим позициям, из-за которого погибли восемь бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт группировки.

Отмечается, что американские военные нанесли удар по штабу мобилизационных сил и в секторе Джурф ан-Наср, к юго-западу от Багдада.

«Если противник продолжит свои преступные действия, круг целей будет расширен», — заявили в группировке.

Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские силы нанесли серию ударов по объектам в Ираке в ответ на атаки Ирана. «Эти удары стали прямым ответом на нападения Ирана и поддерживаемых Ираном группировок на силы США и коалиции», — говорится в заявлении Пентагона.

До этого, 17 ноября, база в Телль-Бейдаре на северо-востоке Сирии, на которой находятся военные из США, была обстреляна радикальным шиитским движением «Исламское сопротивление Ирака». Радикалы назвали атаку ответом на преступления, совершаемые Израилем против людей в секторе Газа при поддержке США.

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      Виктория Кондратьева
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