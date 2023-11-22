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16:33, 22 ноября 2023Мир

Ким Чен Ын провел наблюдения за военными базами США со спутника-шпиона

Глава КНДР Ким Чен Ын провел наблюдения за военными базами США со спутника

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел наблюдения за военными базами США со спутника-шпиона, запущенного Северной Кореей накануне на орбиту. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что глава КНДР видел аэрокосмические фотографии американской базы ВВС Андерсен, гавани Апра и других крупных военных баз сил США, сделанные в небе над Гуамом в Тихом океане.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что заявленный Северной Кореей успех в запуске на орбиту первого военного разведывательного спутника может быть связан с помощью России.

Отмечается, что успешный вывод спутника на орбиту произошел с третьей попытки на фоне растущих спекуляций о предоставлении Москвой Пхеньяну технологий в обмен на поставки военной техники и боеприпасов для ведения боевых действий на Украине.

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      Анжелика Бережная
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