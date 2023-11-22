Полиция накрыла в Москве поставщиков некачественных косметологических препаратов

МВД изъяло в Москве нелегальные косметологические препараты на 100 млн рублей

В Москве полицейские пресекли незаконную деятельность группы поставщиков некачественных препаратов для косметологии, у них изъята партия на 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержаны четыре человека, троих арестовали по решению суда, их соучастнице избрана подписка о невыезде. Им вменяется статья 238.1 УК РФ («Сбыт незарегистрированных медицинских изделий»).

По данным следствия, с июля участники группы занимались ввозом на территорию России недоброкачественных лекарственных средств, которые они продавали в Москве в интернет-магазинах по цене от 2,5 до 25 тысяч рублей.

Силовики провели обыски по местам жительства фигурантов дела, в офисах и складах. Стоимость изъятых препаратов превышает 100 миллионов рублей.