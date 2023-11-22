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00:11, 22 ноября 2023Наука и техника

В Европе обнаружили неизвестные мегаструктуры

PLOS ONE: в Центральной Европе обнаружили мегафорты бронзового века

Фото: Barry Molloy / University College Dublin

Международная группа археологов обнаружила ранее неизвестную сеть массивных объектов в Европе. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, открытие может объяснить появление в этой части света мегафортов бронзового века — крупнейших доисторических сооружений, которые строили до железного века.

Ученые проанализировали спутниковые снимки и результаты аэрофотосъемки, чтобы реконструировать доисторический ландшафт южной части Карпатского бассейна в Центральной Европе. Было обнаружено более ста мегаструктур, которые использовались в качестве оборонительных ограждений и, вероятно, были предшественниками знаменитых городищ Европы бронзового века.

По словам ученых, некоторые из этих объектов, названных мегафортами, известны уже несколько лет, такие как Градиште Идош, Чанадпалота, Сантана и Корнешты Яркури, окруженные 33-километровыми рвами. Открытие указывает на то, что эти поселения не стояли изолировано, а были частью плотной сети тесно взаимозависимых сообществ, названной Группой участков Тисы (TSG).

Почти все участки TSG расположены в пределах пяти километров друг от друга и выровнены вдоль речного коридора, образованного Тисой и Дунаем. Они служили важным центром инноваций в доисторической Европе и сформировали крупный сетевой узел для региона, в то время как микенцы, хетты и Новое царство Египта находились на пике своего развития примерно в 1500-1200 годах до нашей эры. Подавляющее большинство стоянок было основано между 1600 и 1450 годами до нашей эры, и практически все они пришли в упадок около 1200 года.

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      Александр Еникеев
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