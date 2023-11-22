Популярный в 90-е годы российский певец стал свидетелем по делу о хищении

Певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 миллионов рублей

Популярный в 90-е годы певец Кай Метов проходит свидетелем обвинения по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

В совершении преступления обвиняется бывший деловой партнер артиста — риелтор Елена Филиппова. Они вместе были владельцами строительной компании. Метов сообщил следствию, что познакомился с Филипповой на гастролях в Иркутске, затем они подружились и артист инвестировал в ее бизнес.

В МВД считают, что женщина совершила мошенничество. По данным следствия, она брала взаймы деньги у знакомых на покупку жилых помещений на первых этажах зданий в центре Москвы, затем оформляла их в нежилой фонд и сдавала под офисы и магазины. По такой схеме Филиппова похитила у трех человек почти 200 миллионов рублей.

В 2016 году суд признал ее банкротом. Сейчас следователь МВД передал материалы дела на рассмотрение в Кузьминский суд Москвы.