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11:39, 22 ноября 2023Силовые структуры

Популярный в 90-е годы российский певец стал свидетелем по делу о хищении

Певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 миллионов рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Популярный в 90-е годы певец Кай Метов проходит свидетелем обвинения по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

В совершении преступления обвиняется бывший деловой партнер артиста — риелтор Елена Филиппова. Они вместе были владельцами строительной компании. Метов сообщил следствию, что познакомился с Филипповой на гастролях в Иркутске, затем они подружились и артист инвестировал в ее бизнес.

В МВД считают, что женщина совершила мошенничество. По данным следствия, она брала взаймы деньги у знакомых на покупку жилых помещений на первых этажах зданий в центре Москвы, затем оформляла их в нежилой фонд и сдавала под офисы и магазины. По такой схеме Филиппова похитила у трех человек почти 200 миллионов рублей.

В 2016 году суд признал ее банкротом. Сейчас следователь МВД передал материалы дела на рассмотрение в Кузьминский суд Москвы.

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      Любовь Ширижик
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