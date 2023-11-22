Названа предварительная причина столкновения поездов в российском регионе

Baza: поезда под Ульяновском могли столкнуться из-за ложного сигнала

Два поезда в Ульяновской области могли столкнуться из-за ложного сигнала о свободных путях. О такой предварительной версии сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Маневровый тепловоз с десятью вагонами, следовавший из Димитровграда, занял путь, по которому следовал пассажирский поезд «Адлер — Пермь». По данным канала, система, которая исключает следование поездов по одним путям, не сработала. Из-за плохой видимости машинисты пассажирского состава слишком поздно заметили стоящие впереди вагоны и применили экстренное торможение.

О столкновении поездов в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области стало известно ранее 22 ноября. В железнодорожном составе «Адлер — Пермь» находились 396 человек, среди них 94 ребенка. По предварительным данным РЖД, за медицинской помощью обратились 25 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний.