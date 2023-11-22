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14:43, 22 ноября 2023Россия

Названо число обжаловавших арест участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд: арест после беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали 44 участника

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Арест после беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали 44 участника. Такое число назвала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Она пояснила, что уже удалось рассмотреть 40 жалоб. По словам Мамаевой, все они были отклонены. Глава пресс-службы Верховного суда Дагестана отметила, что обжаловали свой арест 27 участников беспорядков, по 23 материалам меру пресечения оставили в силе.

До этого сообщалось, что в Дагестане 17 участников беспорядков в аэропорту арестовали почти на два месяца.

Всем им предъявили обвинение по части 2 статьи 212 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в среднем на 1 месяц и 25 суток, указывала тогда Мамаева.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы прошли 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. После случившегося полиция задержала 201 человека, из которых на 155 были составлены административные материалы.

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      Анна Щербакова
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