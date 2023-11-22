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09:33, 22 ноября 2023Из жизни

Мужчина сбросил 16 килограммов за четыре месяца из-за проблем со здоровьем

32-летний житель Индии похудел на 16 кг за 4 месяца благодаря сокращению порций

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Житель Индии сбросил 16 килограммов за четыре месяца благодаря сокращению порций и занятиям спортом. Об этом сообщает The Times of India.

32-летний Яшеш Доши из Мумбаи решил изменить образ жизни после того, как его вес достиг 97 килограммов. Мужчина рассказал, что из-за полноты у него начались проблемы со здоровьем. Кроме того, он чувствовал постоянную усталость, был недоволен своей внешностью и все реже виделся в друзьями, которые предпочитали проводить досуг активно.

Доши знал, что похудеть будет непросто, поэтому для начала поставил перед собой реалистичные цели. «Я хотел улучшить общее состояние здоровья и понимал, что сиюминутные решения мне не помогут. Я установил целевой вес и составил график мелких достижений на пути к цели», — рассказал индиец.

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Главную роль в его похудении сыграла диета. Доши выбрал новый режим питания со строгим контролем калорий, включил в рацион больше фруктов, овощей и белковой пищи. При это он постепенно сокращал потребление сладкого и жирного. Мужчина также начал регулярно заниматься спортом, совмещая кардио-упражнения с силовыми.

Доши признался, что прошел через многие проблемы на пути похудения. Он страдал от ощущения неуверенности в себе, несколько раз срывался и ел вредные продукты. «Я осознал, что эти моменты тоже являются частью процесса. Важно признать их и продолжать двигаться к цели», — рассказал мужчина.

В итоге за четыре месяца ему удалось похудеть с 97 до 81 килограмма. Однако главным достижением Доши считает то, что правильное отношение к питанию и занятие спортом стали неотъемлемой частью его жизни. «Оставайтесь преданными избранному пути, сохраняйте позитивный настрой и — самое важное — сосредоточьтесь на процессе, а не на цели», — подытожил мужчина.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Никита Савин
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