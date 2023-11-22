Психологическому здоровью москвичей помогут по-новому

Вице-мэр Ракова: москвичам расскажут правила заботы о психологическом состоянии

22 ноября в честь Дня психолога в Москве запустили онлайн-маршрут психологического здоровья «Разбираемся вместе». Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Внимание к своему психологическому благополучию — это уже не просто тренд. Психологический баланс так же важно поддерживать, как и физическое здоровье. Причем мы видим интерес к теме не только среди молодого поколения, но и среди москвичей старшего возраста. Например, в проекте «Московское долголетие» занятия по психологии посещают почти 12 тысяч москвичей старшего возраста. В честь Дня психолога мы разработали специальный онлайн-маршрут «Разбираемся вместе», чтобы еще раз обратить внимание горожан на необходимость заботы о своем душевном равновесии Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

По словам Раковой, в рамках проекта отобрали три ключевых аспекта, которые касаются жизни любого человека: взаимоотношения, работа с эмоциями и самооценка. «Слушателей ждут вебинары и видеосоветы, онлайн-тесты, тематические статьи и другие полезные материалы от ведущих экспертов Московской службы психологической помощи, клинических психологов и практикующих психотерапевтов», — отметила вице-мэр.

Онлайн маршрут продлится до 13 декабря и будет включать три недельных трека по ключевым аспектам душевного благополучия. Первый этап, который начался 22 ноября, посвящен взаимоотношениям в семье, созданию здоровых отношений в паре и полезным семейным лайфхакам. Один из вебинаров под названием «С чего начинаются близкие отношения, или несколько слов о привязанности» прочитает Наталья Болдырева, победитель Конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Психолог» 2022.

Второй трек продлится с 29 ноября по 6 декабря. В его рамках специалисты расскажут, откуда появляются эмоции и как на них влияют внешние факторы, а также о способах совладания с тревожностью и как вернуться в ресурсное состояние во время стресса. Завершится маршрут треком «Работа с самооценкой: синдром самозванца и потеря мотивации».

Кроме того, столичные психологи подготовят тематические тесты, благодаря которым можно будет узнать свое актуальное психологическое состояние и «обнаружить неожиданные качества своей личности». Также все желающие могут посмотреть серию видеосоветов и специальные карточки «Просто о сложном», на которых понятно и кратко расшифруют профессиональные термины и объяснят их значение.

Подробная информация обо всех мероприятиях ко Дню психолога доступна на портале «Школа.Москва».

