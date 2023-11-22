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14:55, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиянам расскажут о самореализации в цифровом мире

Посетителей форума «Россия» ждет тематический лекторий VK

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

Гости форума «Россия» смогут посетить тематический лекторий VK, где им раскроют секреты популярности, а также концерт рэпера МОТа, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Посетители погрузятся в мир технологий и контента на VK Day, смогут принять участие в мастер-классах с популярными блогерами, селебрити и экспертами. Своим опытом в продвижении контента, а также практическими советами по самореализации в цифровом мире с ними поделятся, в частности, MIA BOYKA и Артемий Лебедев, Милана Некрасова и Александра Ребенок. Кроме того, гости узнают о том, как защититься от хакеров, делать добрые дела и эффективно помогать.

Мероприятие пройдет 24 ноября в лектории Российского общества «Знание» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» (57-й павильон). Лекторий работает с 12:00 до 18:00, вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Завершением программы станет выступление МОТа и диджеев на катке ВДНХ в 20:00.

VK Day станет первым в серии тематических мероприятий от компании на выставке-форуме «Россия». Программа второго дня VK 10 декабря будет посвящена «ВКонтакте» и возможностям развития в соцсети. В январе гости смогут погрузиться в мир гейминга вместе с VK Play, а в марте — узнать об образовательных и карьерных возможностях с VK Education.

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      Варвара Кошечкина
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