Россиянам расскажут о самореализации в цифровом мире

Посетителей форума «Россия» ждет тематический лекторий VK

Гости форума «Россия» смогут посетить тематический лекторий VK, где им раскроют секреты популярности, а также концерт рэпера МОТа, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Посетители погрузятся в мир технологий и контента на VK Day, смогут принять участие в мастер-классах с популярными блогерами, селебрити и экспертами. Своим опытом в продвижении контента, а также практическими советами по самореализации в цифровом мире с ними поделятся, в частности, MIA BOYKA и Артемий Лебедев, Милана Некрасова и Александра Ребенок. Кроме того, гости узнают о том, как защититься от хакеров, делать добрые дела и эффективно помогать.

Мероприятие пройдет 24 ноября в лектории Российского общества «Знание» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» (57-й павильон). Лекторий работает с 12:00 до 18:00, вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Завершением программы станет выступление МОТа и диджеев на катке ВДНХ в 20:00.

VK Day станет первым в серии тематических мероприятий от компании на выставке-форуме «Россия». Программа второго дня VK 10 декабря будет посвящена «ВКонтакте» и возможностям развития в соцсети. В январе гости смогут погрузиться в мир гейминга вместе с VK Play, а в марте — узнать об образовательных и карьерных возможностях с VK Education.