Россияне бросились скупать один товар для дома

«ВсеИнструменты.ру»: продажи теплых полов в России выросли 23%

За год продажи теплых полов в России выросли на 23 процента. О том, что граждане практически бросились скупать один товар для дома, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В ноябре средний чек на покупку таких полов составил шесть тысяч рублей. Активнее всего теплыми полами интересуются жители двух столиц: в Санкт-Петербурге спрос вырос на 40 процентов, а в Москве — на 15 процентов. В некоторых городах интерес к этому товару, напротив, упал. Лидером среди таких локаций оказался Нижний Новгород с сокращением спроса на 67 процентов.

Россияне стали чаще покупать инфракрасные теплые полы (плюс 67 процентов), и электрические полы (плюс 27 процентов). При этом водяные полы потеряли популярность — спрос на них сократился на 36 процентов.

Ранее эксперты гипермаркета рассказали, как сэкономить на отоплении жилья в холодное время года. Среди названных способов оказалась установка инфракрасного пола, который расходует меньше электричества посредством автоматизированного управления обогревом.