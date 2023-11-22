Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:22, 22 ноября 2023Моя страна

Россиянин на скорость съел буррито весом в килограмм

В Великом Новгороде прошел отборочный тур чемпионата по поеданию буррито

Фото: Ruyan Ayten / Unsplash

Жители Великого Новгорода приняли участие в отборочных турах первого чемпионата по поеданию на скорость. Об этом сообщает «53 новости».

Участники должны были съесть буррито весом один килограмм. Мировой рекорд принадлежит жительнице Мексики — она съела буррито за 35,2 секунды.

Отмечается, что главное правило поедания — участника не должно стошнить. Судья фиксирует время, когда посуда полностью опустошается. Организатор чемпионата Андрей Тюрнин считает, что съесть блюдо проще, если запивать его большим количеством жидкости.

Победителю удалось съесть мексиканское блюдо за 4 минуты и 45 секунд, теперь он поборется за приз в финале чемпионата, который планируется провести на новогодних праздниках.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене. Он воевал на стороне Украины

      Эрдоган рассказал о планах привлечь Запад на сторону Палестины

      В Госдуме отреагировали на идею Бастрыкина прописать госидеологию в Конституции

      Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Раскрыт способ вернуть все деньги за лекарства

      Китай понадеялся на усиление координации с Россией в БРИКС, ШОС и G20

      Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

      Стоимость электроэнергии в Европе рухнула

      В России назвали адекватными мировые цены на нефть

      Стало известно о новых подлодках ВМФ России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости