Россиянин на скорость съел буррито весом в килограмм

В Великом Новгороде прошел отборочный тур чемпионата по поеданию буррито

Жители Великого Новгорода приняли участие в отборочных турах первого чемпионата по поеданию на скорость. Об этом сообщает «53 новости».

Участники должны были съесть буррито весом один килограмм. Мировой рекорд принадлежит жительнице Мексики — она съела буррито за 35,2 секунды.

Отмечается, что главное правило поедания — участника не должно стошнить. Судья фиксирует время, когда посуда полностью опустошается. Организатор чемпионата Андрей Тюрнин считает, что съесть блюдо проще, если запивать его большим количеством жидкости.

Победителю удалось съесть мексиканское блюдо за 4 минуты и 45 секунд, теперь он поборется за приз в финале чемпионата, который планируется провести на новогодних праздниках.