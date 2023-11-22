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18:04, 22 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин прокатился по городу на «бэтмобиле» и получил штраф

Москвичу грозит штраф в 1 тыс. руб. за поездку на «бэтмобиле» по Садовому кольцу

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Сотрудники ГИБДД Москвы привлекли к административной ответственности 63-летнего местного жителя, который ездил по Садовому кольцу на трехколесном болиде, похожем на «бэтмобиль». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.30 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств») КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

По информации ведомства, поводом для проверки послужила видеозапись, размещенная в сети. На ней мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади и создавал помехи другим автомобилям.

Ранее сотрудники столичной Госавтоинспекции привлекли к ответственности другого жителя столицы, который ездил по городу на незарегистрированном самодельном «бэтмобиле».

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