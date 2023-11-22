Российские ученые смогли установить основной механизм загрязнения Арктики

Ученые САФУ выяснили, что Арктика загрязняется из-за мусорных штормов

Основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы. Этот механизм смогли установить ученые из Северного (Арктического) федерального университета в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет», заявление пресс-службы вуза приводит РИА Новости.

Ученым удалось выяснить, что в отличие от других участков Мирового океана мусор в российской Арктике скапливается не на поверхности воды — его выбрасывает на берег.

При этом, несмотря на то что российские власти регулярно вывозят мусор из региона, он продолжает накапливаться, так как Арктика является тупиком для морского мусора.

«Несмотря на ежегодные уборки, он (мусор) активно накапливается. Так, после полной очистки контрольных полигонов в 2021 году в последующие годы — в 2022 и 2023 годы — наблюдалось значительное накопление нового выброшенного морем мусора (до 70-80% от значений 2021 года)», — приводит агентство слова Александры Ершовой, руководителя научных работ по изучению морского мусора.

Ранее сообщалось, что волонтеры «Чистой Арктики» собрали тонны отходов на побережье Баренцева моря в поселке Старый Варандей проходили в течение недели. За это время добровольцы собрали и подготовили к утилизации около 200 тонн отходов: в основном это ржавые бочки и другие металлические конструкции.