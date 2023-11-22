Российскому подростку запросили шесть лет колонии за попытки поджечь военкоматы

В Петербурге подростку запросили шесть лет за две попытки поджечь военкоматы

В Санкт-Петербурге прокурор запросил шесть лет воспитательной колонии для 17-летнего Егора Балазейкина, который дважды пытался поджечь военкоматы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии гособвинения, подросток хотел помешать работе двух учреждений по призыву граждан на военную службу. Смягчающими обстоятельствами прокурор назвал возраст фигуранта, состояние его здоровья и явку с повинной.

Балазейкина задержали с поличным 28 февраля в Кировске Ленинградской области после того, как он бросил в здание военкомата коктейль Молотова. До этого он также пытался поджечь комиссариат в Красногвардейском районе Петербурга. В обоих случаях здания не загорелись.