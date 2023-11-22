Си Цзиньпин примет в Пекине Володина
Си Цзиньпин примет с визитом в Пекине спикера Госдумы России Володина
Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин примет с визитом в Пекине спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Встреча состоится в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков.
Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая» заявил, что партнерские отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и прочих областях.