Си Цзиньпин примет в Пекине Володина

Си Цзиньпин примет с визитом в Пекине спикера Госдумы России Володина

Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин примет с визитом в Пекине спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Встреча состоится в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков.

Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая» заявил, что партнерские отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и прочих областях.