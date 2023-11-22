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11:58, 22 ноября 2023Силовые структуры

Освободившийся киллер Ореховской ОПГ решил спрятаться от бывших подельников

Вышедший из колонии экс-киллер Саша Солдат изменил внешность и решил сменить ФИО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Отсидевший 24 года известный киллер 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) решил сменить место жительства, чтобы жить с семьей. Об этом сообщает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По его словам, на суде по административному надзору Пустовалов заявлял о своих планах по переезду на новый адрес. Он также изменил внешность и планирует сменить фамилию, имя и отчество, чтобы спрятаться от бывших подельников из Ореховской ОПГ, сообщает Telegram-канал Shot.

Саша Солдат опасается, что с ним могут расправиться. Он заявил матери, проживающей в Москве, чтобы не лезли в его новую жизнь. Бывший киллер намерен жить с женой и ребенком — семьей он обзавелся во время отбывания наказания. Город, в котором они обоснуются, засекречен.

Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей. Он отбыл 24-летний срок и освободился в середине ноября.

Его задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь примерно у 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

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      Любовь Ширижик
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