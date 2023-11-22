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17:54, 22 ноября 2023Мир

США и Израиль ограничат полеты беспилотников над Газой

CNN: США и Израиль ограничат полеты беспилотников над Газой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

США и Израиль ограничат полеты беспилотников над сектором Газа из-за условия со стороны ХАМАС для заключения сделки по обмену заложниками. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера.

«В настоящее время американские военные летают над сектором Газа с помощью дронов-разведчиков. Хотя о приостановке полетов израильских дронов сообщалось ранее, комментарии Файнера являются первым официальным подтверждением того, что США также примут участие в паузе», — передается в заявлении телеканала.

Данная мера направлена на достижение компромисса с ХАМАС по обмену удерживаемыми заложниками. В частности, американская сторона рассчитывает на освобождение трех граждан США после реализации данной меры.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

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      Максим Габриелян
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