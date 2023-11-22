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12:56, 22 ноября 2023Мир

В ООН оценили стоимость восстановления Украины

Помощник генсека ООН: Украине понадобится более $400 млрд на восстановление

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Украине понадобится более 400 миллиардов долларов на восстановление. Об оценке стоимости ущерба рассказал помощник генсека ООН Мирослав Енча, передает ReliefWeb.

«Согласно предыдущей оценке, затраты на восстановление Украины составили более 400 миллиардов долларов. Мы стремимся содействовать всестороннему восстановлению, основанному на правах и местных потребностях, в сообществах, пострадавших от войны, не оставляя никого без внимания», — заявил он.

По его словам, для преодоления разрушений, нанесенных стране, потребуются годы и десятилетия. ООН активно работает над долгосрочным восстановлением и реконструкцией энергетического сектора страны, добавил Енча.

Ранее стало известно о намерении Европейского союза (ЕС) предоставить Украине план долгосрочных гарантий безопасности. В свою очередь, Украина обязуется перед ЕС продолжить реформы в правоохранительной и судебной сферах, а также в оборонной отрасли.

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      Анастасия Заикина
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