Французский политик Филиппо: ежемесячная помощь ЕС Украине является безумием

Программа макрофинансовой помощи Европейского союза (ЕС) Киеву является безумием, потому что Украина полностью коррумпирована. Об этом французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети X.

«[Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму [Владимира] Зеленского очередной ежемесячный чек на 1,5 миллиарда евро. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие. И это несмотря на то, что война проиграна и что эта страна глубоко коррумпирована», — заявил политик.

Ранее Филиппо отметил, что у мира ушло 18 месяцев, чтобы понять успех России. По его словам, это были месяцы лжи и пропаганды, но в итоге мировое сообщество признало это.