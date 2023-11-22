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20:09, 22 ноября 2023Мир

Во Франции ежемесячную помощь ЕС Украине назвали безумием

Французский политик Филиппо: ежемесячная помощь ЕС Украине является безумием
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Программа макрофинансовой помощи Европейского союза (ЕС) Киеву является безумием, потому что Украина полностью коррумпирована. Об этом французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети X.

«[Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму [Владимира] Зеленского очередной ежемесячный чек на 1,5 миллиарда евро. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие. И это несмотря на то, что война проиграна и что эта страна глубоко коррумпирована», — заявил политик.

Ранее Филиппо отметил, что у мира ушло 18 месяцев, чтобы понять успех России. По его словам, это были месяцы лжи и пропаганды, но в итоге мировое сообщество признало это.

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      Дарья Балацкая
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