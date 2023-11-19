Во Франции заявили о признании мировым сообществом успеха России на Украине

Французский политик Филиппо: у мира ушло 18 месяцев, чтобы понять успех России

Мировое сообщество признало успех России в конфликте на Украине спустя восемнадцать месяцев заблуждений, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal, которая призвала западные страны перестать верить в иллюзии о поражении России. «Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому», — отметил политик.

Он напомнил, что издание также предложило прекратить предоставлять военную и финансовую помощь Украине ради завершения боевых действий. Это говорит о том, что даже такое солидная западная газета отвернулась от Киева, обратил внимание Филиппо.

The Wall Street Journal писало, что глава России Владимир Путин сумел добиться успехов на внешнеполитической арене, заручившись поддержкой Индии, Китая и других стран Глобального Юга, несмотря на старания Запада. Эти государства, отмечалось в статье, торгуют с Москвой и помогают ей обходить санкции. «Пришло время прекратить сказочные размышления о поражении России», — заявило издание.