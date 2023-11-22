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02:01, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Зеленскому предрекли исключение из переговоров по конфликту на Украине

Weltwoche: переговоры Украины и России могут пройти без участия Зеленского

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может быть исключен из переговорного процесса по конфликту с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Weltwoche Вольфганг Койдль.

Он отметил, что украинский лидер препятствует проведению переговоров, однако они неизбежны. «Значит, придется без него», — написал журналист.

Он убежден, что диалог конфликтующих сторон будет проходить без участия Зеленского. По словам Койдля, в Брюсселе и США уже обсуждают такую возможность.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией. Он отметил, украинскую сторону беспокоят подобные призывы. По его мнению, западные союзники выступают с таким предложением из-за страха перед Россией.

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      Марина Совина
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