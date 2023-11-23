Базу США в Сирии обстреляли

База США на месторождении газа на востоке Сирии подверглась обстрелу

База США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ракеты были запущены из окрестностей города Дейр-эз-Зор. Всего было сделано четыре залпа. «Столб дыма поднимается с южной стороны месторождения», — рассказал он.

Ранее на северо-востоке Сирии была атакована двумя беспилотниками американская база в районе Аш-Шаддади, провинция Эль-Хасека. В результате обстрела на территории прозвучали шесть взрывов.

Американские военные располагают на территории Сирии 24 военными базами и еще четырьмя пунктами дислокации, которые неоднократно подвергались атакам с использованием БПЛА и ракет. Вину за них Вашингтон возлагает на группировки, связанные с Ираном, объясняя их активизацию конфликтом в Газе. В свою очередь, Тегеран причастность к ударам по американским базам отвергает.