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22:33, 23 ноября 2023Россия

Пушков предрек мощный кризис в Западной Европе

Сенатор Пушков предрек мощный миграционный кризис в Западной Европе
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале предрек возникновение в Западной Европе серьезного кризиса, связанного с наплывом мигрантов.

«Западная Европа все ближе к мощному кризису. В то время как в Голландии на выборах победила партия националистов, в Дублине разгневанная толпа сражается с пытающейся сдержать ее полицией», — написал сенатор.

Он уточнил, что это произошло на фоне слухов о том, что мужчина, напавший с ножом на женщину с тремя детьми, является мигрантом из Северной Африки. По его словам, в Ирландии уже давно растет напряженность из-за увеличения числа мигрантов, что вскоре может произойти и в других странах.

Ранее стало известно, что нелегальные мигранты попытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии в районе Черемши.

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      Марина Совина
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