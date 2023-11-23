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15:48, 23 ноября 2023Мир

Гаага обвинила лидера сербских радикалов в неуважении к суду из-за разоблачений

Лидера сербских радикалов Шешеля обвинили в Гааге в неуважении к суду
Воислав Шешель

Воислав Шешель. Фото: Kristina Maslarevic / Anadolu Agency / Getty Images

Лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля обвинили в неуважении к суду. Обвинение предъявил Международный остаточный механизм в Гааге, преемник Гаагского трибунала по бывшей Югославии, сообщает сербский телеканал РТС.

Обвинение предъявлено Шешелю и четырем другим членам партии сербских радикалов. Там объяснили претензии тем, что ранее партия опубликовала материалы, разоблачающие то, как свидетелей обвинения в Гаагском трибунале инструктировали и подкупали для дачи показаний против Шешеля.

Как отмечает «Интерфакс», в 2003 году Гаага выдвинула против Шешеля обвинения в финансировании и руководстве сербскими добровольческими формированиями во время военного конфликта на Балканах в начале 1990-х годов. Также его обвиняли в преследованиях несербского населения, нарушении законов и обычаев войны в период с 1991 по 1993 год.

В 2016 году Шешель был полностью оправдан трибуналом, но в апреле 2018 года оправдательный приговор был отменен, Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли 12 лет, проведенных ранее под стражей.

В июле Шешель высказывался, что Сербии приходится терпеть произвол косовоалбанских властей Приштины, предпринимающих попытки столкнуть страну с НАТО.

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      Антон Похиляк
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