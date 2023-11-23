Иностранка избила российского следователя в кабинете

В Подмосковье уроженка Узбекистана избила следователя МВД после дачи показаний

Уроженка Узбекистана избила следователя в здании следственной части ГУ МВД по Московской области. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, днем 21 ноября женщина пришла в отделение давать показания по делу о незаконном обороте наркотиков, возбужденному в отношении ее брата. После она попросила сделать копию протокола, однако получила отказ. Это очень разозлило женщину, поэтому она сбросила со стола правоохранителя все предметы, забрала оригинал протокола и несколько раз ударила следователя.

Силовик обратился к медикам. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и ушиб правой голени. Сейчас полиция разбирается в случившемся.

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