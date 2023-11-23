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17:16, 23 ноября 2023Культура

Известного римского императора признали женщиной

Британский музей решил признать римского императора Гелиогабала женщиной

Фото: Mark Landon / Wikimedia

Музей в Великобритании признал известного римского императора Гелиогабала женщиной. Об этом пишет Time.

Представители музея Северного Хартфордшира в британском Хитчине объяснили такое решение желанием самого Гелиогабала. По их словам, император просил обращаться к нему как к женщине. «Не называйте меня господином, ибо я леди», — приводятся слова римского лидера, правившего с 218 по 222 год нашей эры, в работе историка и консула Диона Кассия.

«Мы стараемся быть внимательными к определению местоимений для людей в прошлом, как и для людей в настоящем», — сказала член управляющего совета музея Кейт Хоскинс.

При этом эксперты подвергли сомнению такое решение. По их мнению, информация в текстах может быть попыткой подорвать авторитет непопулярного императора.

Ранее сообщалось, что американский музей естественной истории в Нью-Йорке уберет со всеобщего обозрения человеческие останки в рамках новой политики, связанной с этическими нормами.

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      Варвара Кошечкина
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