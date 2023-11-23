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12:19, 23 ноября 2023Силовые структуры

В российском городе на железной дороге совершен поджог

В Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железной дороге

Фото: Peter Scherbatykh / Unsplash

В Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железной дороге, чтобы парализовать работу крупной сортировочной российской станции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ночью 23 ноября злоумышленники вскрыли релейный шкаф на перегоне между Сибирским электротехническим заводом и станцией Клещиха, залили его внутренности горючей жидкостью и подожгли. Возгорание заметил инженер безопасности движения поездов и вызвал пожарных. К их прибытию оборудование полностью выгорело.

Полицейские нашли на месте поджога гвоздодер и пластиковую бутылку с остатками жидкости для розжига. Также они обнаружили там след от обуви. Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает поджигателей.

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      Любовь Ширижик
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