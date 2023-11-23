Ле Пен указала на массовое недовольство европейцев миграционной политикой

Ле Пен: выборы в Нидерландах говорят о недовольстве миграционной политикой ЕС

Итоги парламентских выборов в Нидерландах, в которых одержала победу правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса, говорят о массовом недовольстве европейцами миграционной политикой Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью радиостанции France Inter.

«Эта победа показывает, что все большее число государств внутри ЕС недовольны тем, как он справляется со своими обязанностями, и требуют взять под контроль миграционную политику», — указала она.

Ле Пен подчеркнула, что Вилдерс и его «Партия свободы» является союзником французских правых.

Ранее Politico сообщало, что в Брюсселе обеспокоены победой на всеобщих выборах в Нидерландах «Партии свободы», а их лидера Вилдерса, который поддерживает Nexit — выход Нидерландов из ЕС, — назвали худшим кошмаром для сообщества.