В европейском метро увидели следы «призраков»

В лондонском метро на стенах заметили следы «привидений»

В лондонском метро на станциях линии метро «Элизабет Лайн» заметили следы «призраков». О настоящем их происхождении рассказал местный портал Metro.

Серые силуэты человеческих фигур появились на стенах платформ. Как оказалось, следы остались из-за того, что пассажиры, садясь на скамейки, прислонялись спиной к свежевыкрашенным стенам — станция имени Королевы Елизаветы открылась только в 2022 году, в год платинового юбилея ее правления. Подобные следы британцы также увидели на станции «Ливерпуль-стрит».

Сотрудники лондонской транспортной компании, которая обслуживает данную линию, регулярно проводят тщательную уборку павильонов и платформ. Для борьбы с мнимыми следами привидений они ищут новые способы очистки стен.

Слухам о нечистой силе в метрополитене раньше верили и жители столицы России. Москвичи знакомы с легендой о Черном машинисте, который бродит по туннелям и станциям, а также об окровавленных призраках без рук, которые иногда появляются на «Авиамоторной».