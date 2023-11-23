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12:22, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Минобороны показало снятое сразу после ранения корреспондента «России 24» видео

Минобороны опубликовало видео, снятое сразу после ранения журналиста Максудова
СюжетРакетные удары по Украине:

Минобороны показало видео, снятое сразу после ранения корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Кадры, предоставленные ведомством, публикует телеканал «Звезда».

На видео показано, как раненого Максудова транспортируют в машину скорой помощи. На теле журналиста можно заметить перебинтованные раны.

23 ноября телеведущий и журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, получивший ранение в Запорожской области, умер по дороге в Джанкой. Врачи боролись за его жизнь.

22 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов. Среди них был Максудов. Его эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны.

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      Мария Большакова
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