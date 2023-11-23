Минобороны показало снятое сразу после ранения корреспондента «России 24» видео

Минобороны опубликовало видео, снятое сразу после ранения журналиста Максудова

Минобороны показало видео, снятое сразу после ранения корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Кадры, предоставленные ведомством, публикует телеканал «Звезда».

На видео показано, как раненого Максудова транспортируют в машину скорой помощи. На теле журналиста можно заметить перебинтованные раны.

23 ноября телеведущий и журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, получивший ранение в Запорожской области, умер по дороге в Джанкой. Врачи боролись за его жизнь.

22 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов. Среди них был Максудов. Его эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны.