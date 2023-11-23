Минобороны показало снятое сразу после ранения корреспондента «России 24» видео
Минобороны опубликовало видео, снятое сразу после ранения журналиста МаксудоваСюжетРакетные удары по Украине:
Минобороны показало видео, снятое сразу после ранения корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Кадры, предоставленные ведомством, публикует телеканал «Звезда».
На видео показано, как раненого Максудова транспортируют в машину скорой помощи. На теле журналиста можно заметить перебинтованные раны.
23 ноября телеведущий и журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, получивший ранение в Запорожской области, умер по дороге в Джанкой. Врачи боролись за его жизнь.
22 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов. Среди них был Максудов. Его эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны.