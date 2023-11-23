Минобороны заявило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ российскими Су-25

МО РФ: Су-25 поразили замаскированные позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Российские Су-25 поразили и уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Пара штурмовиков Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ на южнодонецком направлении. Российским военнослужащим удалось поразить скрытые позиции противника и его бронетехнику.

Штурмовики Су-25 выполняли пуски ракет парами с малых высот. После нанесения ударов экипажи выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ. В районе Серебрянского лесничества подразделения группировки войск «Центр» совместно с артиллерией также нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).