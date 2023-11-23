Мужчины и женщины перечислили заставившие их сожалеть сексуальные опыты

Женщины и мужчины на форуме Reddit рассказали о сексуальных опытах, вызвавших у них лишь сожаление. Свои неудачи они перечислили в разделе AskReddit.

Один из пользователей признался, что в 21 год у него начался геморрой — около недели он испытывал боль в анусе, но не придавал ей значения.

У меня был секс с девушкой примерно моего возраста, но более продвинутой. Мы обсудили анальный секс, я им занялся с ней. Обсудили и то, может ли она простимулировать мне пальцем анус, но я опасался этого опыта. Однажды она решила удивить меня. Поверьте, я взвыл от боли! Randomhero4200 пользователь Reddit

Несколько женщин заявили, что ради партнера снялись в любительском порно для домашнего использования и теперь сожалеют об этом.

Пожалела, что записывала секс на видео. Я согласилась, было очень возбуждающе тогда, а теперь я постоянно вспоминаю о том, что это видео где-то есть MaddiePitful03 пользовательница Reddit

Других пользователей заставляли пожалеть о принятом решении неправильно выбранные секс-игрушки и вспомогательные средства.

В первый секс с моим будущим мужем мы использовали разогревающую смазку и оказались в итоге в кабинете неотложной помощи с ожогами интимных органов Academic_Tower2291 пользователь Reddit

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о главных глупостях, совершенных ими ради секса. Многие из них признались, что в надежде на эротический контакт преодолевали большие расстояния, в том числе пешком, что не всегда увенчивалось успехом.