Силовые структуры
На российской железной дороге неизвестные подожгли релейный шкаф и скрылись
В Подмосковье неизвестные подожгли релейный шкаф, их ищут
В подмосковном Домодедово неизвестные подожгли релейный шкаф, который находится на 35-м километре перегона
Домодедово — Белые Столбы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, шкаф системы сигнализации и блокировки находился в метре от железнодорожного полотна. Он выгорел частично. Теперь российская полиция ищет поджигателей.
Силовикам уже удалось установить, что накануне утром неизвестные вскрыли оборудование, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Несколько поездов из-за этого задержались на полтора часа. Пострадавших нет.
Ранее релейный шкаф на железной дороге подожгли в поселке под Екатеринбургом.