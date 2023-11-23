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09:06, 23 ноября 2023Силовые структуры

На российской железной дороге неизвестные подожгли релейный шкаф и скрылись

В Подмосковье неизвестные подожгли релейный шкаф, их ищут

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В подмосковном Домодедово неизвестные подожгли релейный шкаф, который находится на 35-м километре перегона
Домодедово — Белые Столбы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, шкаф системы сигнализации и блокировки находился в метре от железнодорожного полотна. Он выгорел частично. Теперь российская полиция ищет поджигателей.

Силовикам уже удалось установить, что накануне утром неизвестные вскрыли оборудование, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Несколько поездов из-за этого задержались на полтора часа. Пострадавших нет.

Ранее релейный шкаф на железной дороге подожгли в поселке под Екатеринбургом.

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      Варвара Митина
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