На российской железной дороге неизвестные подожгли релейный шкаф и скрылись

В Подмосковье неизвестные подожгли релейный шкаф, их ищут

В подмосковном Домодедово неизвестные подожгли релейный шкаф, который находится на 35-м километре перегона

Домодедово — Белые Столбы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, шкаф системы сигнализации и блокировки находился в метре от железнодорожного полотна. Он выгорел частично. Теперь российская полиция ищет поджигателей.

Силовикам уже удалось установить, что накануне утром неизвестные вскрыли оборудование, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Несколько поездов из-за этого задержались на полтора часа. Пострадавших нет.

Ранее релейный шкаф на железной дороге подожгли в поселке под Екатеринбургом.