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11:42, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении заводов в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении территории заводов в Херсоне

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне была повреждена территория заводов. Об этом заявил глава украинской военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, из-за ночных ударов 23 ноября повреждения получила заводская территория.

22 ноября Прокудин заявил, что в подконтрольной украинским властям части Херсонской области был поврежден завод. Как уточнял глава ОВА, речь идет о предприятии, которое находится в Бериславском районе. В это время в области объявлялась воздушная тревога, которая продлилась около двух часов.

В тот же день стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом проинформировал глава областного совета Николай Лукашук.

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      Кристина Есикова
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